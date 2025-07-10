İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli Adem Soytekin, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vermesinin ardından 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İmamoğlu'nun Soruşturmasında Yeni Gelişme: Adem Soytekin Ev Hapsine Alındı - Son Dakika
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