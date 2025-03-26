İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Sürüyor - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Sürüyor

İmamoğlu\'nun Tutuklanmasına Tepkiler Sürüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da düzenlenen protestolar devam etti. Kalabalık, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplandı ve olaylar sırasında bazı eylemciler gözaltına alındı.

26.03.2025 09:29  Güncelleme: 09:30
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar dün gece de devam etti.

Ankara'da dün akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında toplanan kalabalık çeşitli sloganlar atarak İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestoya yüzleri kapalı şekilde katılan bazı eylemciler ise polis ekipleri tarafından müdahale esnasında gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Sürüyor - Son Dakika

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