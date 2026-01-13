CHP kurultay davasında Lütfü Savaş "mağdur" sıfatıyla davaya katılacak - Son Dakika
CHP kurultay davasında Lütfü Savaş "mağdur" sıfatıyla davaya katılacak

13.01.2026 16:18
Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 11 sanığın yargılandığı seçim kanununa muhalefet davasında, Lütfü Savaş'ın mağdur sıfatıyla davaya katılmasına karar verildi. Duruşma 23 Şubat'a ertelendi.

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da içerisinde bulunduğu tutuksuz 12 sanığın 'seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı davada, Lütfü Savaş'ın mağdur sıfatıyla dosyaya taraf olmasına karar verildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya konu suç tarihinde CHP üyesi olan müşteki Lütfü Savaş'ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen mağdur olarak da katılma talebinin kabulünü talep etti. Savcı, dosyadaki eksik ifadelerin ve eksik hususların tamamlanarak duruşmaya devam edilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme belediyelere yazılan müzekkerelere cevap beklenilmesine hükmederek, Lütfü Savaş'ın katılma talebini kabul etti. Dinlenen sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 23 Şubat 09.00'a erteledi. - ANKARA

