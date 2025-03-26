İmamoğlu Protestolarında 575 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestoya katılan 575 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 575 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yürütülen çalışmalarda 676 şüpheli tespit edildi

Öte yandan, yapılan çalışmalarda protestoya katılan 676 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden 575'i ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 575 şüpheliye yönelik yürütülen çalışmalarda, 23 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde arşiv kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca 676 şüpheliden 101'inin de firari konumda olduğu tespit edilirken, firari şüphelilerden 6'sının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde arşiv kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Tespit edilen 676 şüphelinin örgütsel bağlantıları araştırıldı

Başsavcılıkça 676 şüphelinin arşiv kayıtlarının örgütsel dağılımı ile ilgili yapılan araştırmalarda, 7 şüphelinin DHKP/C, 9 şüphelinin PKK/KCK, 4 şüphelinin TKP/ML, 3 şüphelinin TKİP, 1 şüphelinin ise MLKP Terör Örgütünden, arşiv kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler arasında yer alan 5 kişinin ise herhangi bir örgüt kaydının olmadığı tespit edildi. Ayrıca, eylemsel olaylarla ilgili bu zamana kadar 178 şüphelinin tutuklandığı, 86 şüphelinin adli kontrol, 38 şüphelinin ev hapsi aldığı, 273 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.