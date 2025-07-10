İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, iş adamı Adem Soytekin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iş adamı Adem Soytekin'in 17 Haziran, 27 Haziran ve 2 Temmuz 2025'de ayrıntılı, samimi beyanlarda bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği öğrenildi.
'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Soruşturma çerçevesinde şüpheli Adem Soytekin, Savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İmamoğlu Soruşturmasında İş Adamı Adem Soytekin Tahliye Edildi - Son Dakika
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