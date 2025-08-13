İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS\'ten silindi

İstanbul Üniversitesi, YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı şekilde yatay geçiş yaptığı saptanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etmişti.

YÖKSİS VERİ TABANINDA SİLİNDİ

"Yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptaline karardiplomalara ilişkin yeni bir düzenleme daha geldi. Lisansüstü diploması iptal edilen isimlerin kaydı YÖKSİS veri tabanından silindi.

İstanbul Üniversitesi'nin konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemiz İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce-Türkçe) Lisans Programlarına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı gerekçesiyle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 nolu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile; yatay geçiş kararlarının ve bu karara dayalı olarak elde edilen mezuniyetlerinin ve diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilen 28 (yirmi sekiz) kişinin ve söz konusu lisans mezuniyetlerinin iptali üzerine Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 24.07.2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda lisansüstü diplomaları iptal edilenlerin isim listesi ekte gönderilmiş olup, listede yer alan kişilerin mezuniyet durumları YÖKSİS veri tabanında güncellenmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim."