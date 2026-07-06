Ekrem İmamoğlu ve diğer 3 sanığın 'siyasal casusluk' suçundan yargılandığı davada ara mütalaa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün'ün 'siyasal casusluk' suçundan yargılandığı davada ara mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, 4 sanığın da tutukluluk halinin devamını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında 'siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasının görülmesine devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmada cumhuriyet savcısı tutukluluk durumuna ilişkin görüşünü açıkladı.

Savcı ara mütalaasında sanıkların üzerine atılı suç şüphesine ilişkin somut delillerin bulunması ve tutukluluk sürelerinin ölçülü olduğu gerekçesi ile tutukluluk hallerinin devamı talep etti. Duruşma sanık savunmaları ile sürüyor.

Öte yandan lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Ekrem İmamoğlu, bu dosya kapsamında görülen duruşmasında savunmasına devam ediyor. - İSTANBUL