İncir bahçesi yolunda feci kaza: Anne baba hayatını kaybetti, evlatları yaralandı - Son Dakika
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İncir bahçesi yolunda feci kaza: Anne baba hayatını kaybetti, evlatları yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesi bahçe yolunda meydana gelen kazada 4 kişilik Ölmez ailesinin 2 ferdi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası ilçede büyük üzüntü oluşturdu.

07.08.2024 18:58
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İncir bahçesi yolunda feci kaza: Anne baba hayatını kaybetti, evlatları yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesi bahçe yolunda meydana gelen kazada 4 kişilik Ölmez ailesinin 2 ferdi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası ilçede büyük üzüntü oluşturdu.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Uzundere Mahallesi'ne bağlı Köseler Mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ölmez, eşi Selma Ölmez, oğlu Mustafa Ölmez ve Kızı Beyza Ölmez ile birlikte Başçayır'dan Karatepealtı mevkiinde bulunan incir bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Aile 09 U 4188 plakalı traktör ile bahçe yolunda ilerlediği sırada rampada traktör geri kaçmaya başladı. Bu sırada hakimiyeti kaybolan traktör devrilince Bülent Ölmez eşi Semra Ölmez traktörün altında kaldı. Aynı traktörde bulunan Ölmez çiftinin çocukları Mustafa Ölmez ile Beyza Ölmez de yaralandı.

Yaralı vaziyette cep telefonu ile yardım istedi

Sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında dağda kimsenin olmaması üzerine Mustafa Ölmez, yaralı vaziyette cep telefonu ile yardım istedi. Kazanın duyulması üzerine bölgeye akın eden vatandaşlar Mustafa ile Beyza'yı kurtarırken traktörün altında kalan Bülent Ölmez ile eşi Selma Ölmez'e insan gücü ile müdahale edilemedi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri iş makineleri yardımı traktörün altında kalan Ölmez çiftini çıkarabildi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemelerinin ardından Ölmez çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İncir bahçesi yolunda feci kaza: Anne baba hayatını kaybetti, evlatları yaralandı - Son Dakika

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