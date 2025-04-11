İncir Hırsızlığı: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 şüpheli çaldıkları 35 kilo incir (iğlek) ile suçüstü yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Hıdırbeyli Mahallesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde şüpheli 4 şahsın olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde Ş.B., A.B., S.P. ve F.Ç. isimli şüphelilerin incir (iğlek) hırsızlığı yaptıkları anlaşılırken, 35 kilogram iğlek ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltın alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik devriye ve kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN