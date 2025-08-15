İncirliova Belediyesi Çalışanı Özlem Kaş Hayatını Kaybetti

İncirliova Belediyesi'nde 15 yıldır görev yapan, bir çocuk annesi Özlem Kaş, iki haftalık yıllık izninde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Kaş'ın vefatı, ailesi, mesai arkadaşları ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya başta olmak üzere tüm belediye personelini derin üzüntüye boğdu.

Belediye önünde düzenlenen törende, Özlem Kaş için dua edildi. Ardından cenazesi memleketi Konya'ya dualarla uğurlandı. Başkan Aytekin Kaya, törende yaptığı açıklamada, "Beklenmedik kaybının derin üzüntüsünü yaşadığımız, belediyemizin sevilen çalışanlarından, iyi kalpli, fedakar ve özverili mesai arkadaşımız Özlem Kaş'ı; 15 yıldır emek verdiği belediyemizin önünden, defnedileceği Konya'ya dualarla uğurladık. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve İncirliova Belediyesi ailemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - AYDIN