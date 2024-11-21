İncirliova'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İncirliova'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İncirliova\'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İncirliova'da polisin durdurduğu minibüste 32 düzensiz göçmen ve sürücü yakalandı.

21.11.2024 17:58
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İncirliova'da 32 düzensiz göçmen yakaladı

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüs içerisinde 32 düzensiz göçmen ve araç sürücüsü şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den aldığı 32 düzensiz göçmeni minibüs ile Aydın'ın Didim ilçesine götürmeye çalışan sürücü B.G. (34), Germencik gişelerinde çıkışı kaçırınca Aydın gişelerinden otobandan çıkış yaptı. İkiz plaka kullanan minibüs HTS'ye takıldı. Polis, şüpheli aracı yakalamak için harekete geçti. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin girişinde aracı durdurdu. Araç içerisindeki 32 düzensiz göçmen ve bir suç kaydı bulunan sürücü B.G. yakalandı. Araçta yapılan aramada 11 can yeleği, 1 sahte plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, düzensiz göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İncirliova'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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