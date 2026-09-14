İnebolu'da kafa kafaya çarpışan iki araçta 1'i bebek 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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İnebolu'da kafa kafaya çarpışan iki araçta 1'i bebek 7 kişi yaralandı

İnebolu\'da kafa kafaya çarpışan iki araçta 1\'i bebek 7 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılıp İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Aracın kırılan camı ile tavan kısmı arasında sıkışan vatandaşı ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, İnebolu-Kastamonu kara yolu Taşoluk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin A. idaresindeki 37 BD 866 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil ile Onur Ç. yönetimindeki 37 NA 023 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Meryem Ç., Akif K., Önder B., Sami K. ve A.G.Ç. isimli bebek yaralandı. Kaza sırasında otomobilde bulunan 1 kişi ise aracın kırılan ön camıyla tavan kısmı arasında sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnebolu'da kafa kafaya çarpışan iki araçta 1'i bebek 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnebolu'da kafa kafaya çarpışan iki araçta 1'i bebek 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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