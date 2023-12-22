İnebolu\'da Kardeşler Bir Günde Arayla Vefat Etti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan iki kardeş, bir gün arayla vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Göçkün köyünde Mustafa Codur ve kardeşi Yaşar Codur, hastalıkları sebebiyle 1 gün arayla vefat etti. İlk olarak bir süredir Akciğer kanseri tedavisi gören Mustafa Codur, hayatını kaybetti. Mustafa Codur, köyünde toprağa verildi. Cenazenin ardından damar tıkanıklığı sebebiyle sevk edildiği Ankara'daki bir hastanede tedavi gören Yaşar Codur'dan da hayatını kaybetti. Codur'un cenazesi, Ankara'dan köyüne getirilerek kardeşinin yanında defnedildi. - KASTAMONU