İnebolu\'da Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Yaralandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnebolu-Kastamonu karayolu Çuha Doruğu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 BK 0315 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU