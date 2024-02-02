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İnebolu'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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İnebolu'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi

İnebolu\'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca bulundu. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet işlem görmüş kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca namlu üst kapağı, 1 adet namlu ve 42 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.02.2024 18:09
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir evde polis ekiplerince yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet işlem görmüş kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca namlu üst kapağı, 1 adet namlu ve 42 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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