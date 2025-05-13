İnegöl Belediyesi Kaçak Yapılarla Mücadelede Kararlı

İnegöl Belediyesi, tarım arazilerinde kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Şipali Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, tarım alanlarına izinsiz olarak inşa edilen yapılar tespit edilerek yıkımı gerçekleşti. Bir kaçak villanın sahibi ise, yıkılması beklenen çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle taşıdı. Villayı o halde görenler ise gözlerine inanamadı.

İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından 4 kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen 8 yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı bildirildi. Böylece toplamda 12 kaçak yapı Şipali Mahallesi'nden kaldırılmış oldu. İnegöl Belediyesi, son dönemde artan kaçak yapılaşmayla ilgili kararlı mücadelesini sürdürüyor. İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kaçak yapılarla ilgili yalnızca yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmediği, aynı zamanda bu tür yapıların sahiplerine yönelik ciddi idari para cezalarının da uygulandığı vurgulandı. Bu kapsamda, ilgili mevzuatlar doğrultusunda hareket edilerek hem caydırıcılığın sağlandığı hem de kamu düzeninin korunmasına yönelik somut adımlar atıldığı belirtildi.

Kaçak yapıların yalnızca sahiplerine değil, bu yapılar için malzeme temin eden kişi ve firmalara da cezai yaptırım uygulandığı açıklandı. İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kaçak yapılara malzeme sağlayarak bu sürece dolaylı yoldan katkı sunanların da sorumluluktan kaçamayacağı belirtildi. İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde ve tarım alanlarında kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

Yıkım esnasında ise kaçak bir villanın sahibi 3 katlı çelik konstrüksiyon yapıyı vinç ile taşıdı. O anları görenler gözlerine inanamazken, villanın sahibinin o villayı ne yapacağı ise merak konusu oldu. - BURSA