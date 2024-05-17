İnegöl Belediyesi Zabıta Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl Belediyesi Zabıta Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

İnegöl Belediyesi Zabıta Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren zabıta memuru Mustafa Şengün için İnegöl Belediyesi'nde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları ve sevenleri dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

17.05.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren zabıta memuru için bugün İnegöl Belediyesinde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları, Mustafa Şengün'ü 37 yıldır şehrine hizmet ettiği kurumun önünden dualarla son yolculuğuna uğurladı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan 61 yaşındaki Mustafa Şengün, yakalandığı amansız bir hastalık sonucu hayatını kaybetti. 1987 yılında Kurşunlu Belediyesinde henüz 24 yaşında bir genç olarak hizmete başlayan ve akabinde 2014 yılında Kurşunlu Belediyesi'nin İnegöl'e bağlanmasıyla İnegöl Belediyesinde görevine devam eden Mustafa Şengün için bugün İnegöl Belediye binası önünde tören düzenlendi.

37 yıldır hizmet ettiği kurumun önünde mesai arkadaşları ve sevenlerinin dualarla son yolculuğuna uğurladığı Mustafa Şengün için helallik alındı. İnegöl Belediyesi çalışanlarının gözyaşlarını tutamadığı törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Hepimizin başı sağ olsun. Kurumumuzda uzunca yıllar çalışıp bugün de ebediyete uğurladığımız Mustafa ağabeyimizin duasını yapmak üzere burada toplandık. Tabi ölüm denildiği zaman çok fazla söyleyecek söz yok. Ölüm bize en önemli mesajı veriyor. Ben Mustafa ağabeyimize Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine ve tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yakalandığı bir rahatsızlık neticesinde bugün ebediyete uğurluyoruz. Biz kendisinden razıyız, hakkımız varsa helal olsun. Cenabı Allah cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Ömrü boyunca şehrimiz için çalışıp mücadele etti. Ben bugün burada olanlara da teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Zabıta, İnegöl, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl Belediyesi Zabıta Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
11:10 Tahliye olan Çetin Doğan’ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
13:18 Helal olsun sana Daniele Santarelli’den alkışlanacak hareket Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 15:43:31. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Zabıta Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement