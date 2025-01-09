İnegöl Bursaspor'a Saldırı Kınandı - Son Dakika
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İnegöl Bursaspor'a Saldırı Kınandı

İnegöl Bursaspor\'a Saldırı Kınandı

İnegöl Bursaspor Taraftarları Derneği, dernek binalarına yapılan saldırıyı kınadı ve hukuki süreç başlattı.

09.01.2025 12:12
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İnegöl Bursaspor Taraftarları Derneği, dernek binalarına yapılan saldırıyı kınadı. Dernek yetkilileri, Türk Bayrağına yönelik yapılan saldırı için hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

İnegöl Bursaspor Taraftarları Derneği binasının tabelasına yapılan çirkin saldırı, büyük tepki çekti. Suçluların cezalandırılması için hukuki süreç başlattıklarını belirten İnegöl Bursaspor Taraftarları Derneği Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamadı şu cümlelere yer verdi;

"İnegöl Bursaspor Taraftarları Derneği olarak dernek binamızın tabelasına yönelik yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, sporun barış, kardeşlik ve dayanışma ruhuna tamamen aykırı bir davranış olup, kabul edilemez bir gözü dönmüşlüğün ürünüdür. Özellikle armamızda bulunan Türk Bayrağı'na zarar verecek kadar aşağı bir seviyeye inen bu saldırının, kendi şehrimizde ve kendi takımımıza karşı yapılması bizleri daha da derinden üzmüştür. Bu tür provokasyonların, birlik ve beraberlik ruhumuzu zedeleyemeyeceğini vurgulamak isteriz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin hukuk çerçevesinde gerekli cezayı almaları için emniyet güçlerimize ve savcılarımıza güvenimiz tamdır." - BURSA

Kaynak: İHA

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