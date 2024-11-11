Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre avcılar tarafından 3 kurt, vurularak öldürüldü.
Olay, İnegöl'ün Fevziye ormanlarında meydana geldi. Doğa yürüyüşüne çıkan doğasever Ömer Cabir, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Cabir, kurtların vurularak öldürüldüğünü görünce tepki gösterdi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de 3 Kurt Avcılar Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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