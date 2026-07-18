Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 yaşındaki bir çocuk apartmanın ikinci katındaki balkondan düşerek yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Bucak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın ikinci katındaki balkonda bulunan S.K. (4), çıktığı balkonun korumalıklarında dengesini kaybederek zemine düştü. Kanlar içinde kalan küçük çocuğu gören ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan S.K., tedavi altına alındı.
Küçük çocuğun sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › İnegöl'de 4 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü - Son Dakika
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