Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede 6 yavru kedinin başları kesilerek öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi.
Olay dün sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Bir sokak kedisi kısa süre önce bir sitedeki binanın girişinde doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi. Yavruları gören bina sakinleri de kullanılmayan bir bebek arabasını kedilere yuva yaptı. Dün sabah saatlerinde dairelerinden çıkanlar, yavru kedileri, farkı katların koridorlarında başları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Öte yandan yavru kedilerin annelerinin de kuyruğunun kesildiği görüldü.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hayvanseverlerden tepki
Olay tepki gösteren hayvanseverler adına açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Gurup Başkanı Şebnem Erkan, "Bu tür vahşi eylemler sadece hayvanlara değil, aynı zamanda toplumun genel güvenliği ve emniyeti için de bir tehdit oluşturuyor. O şahsın burada yaşaması çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve tüm insanlar için bir tehlikedir. Hayvanlara karşı yapılan şiddeti ve öldürülmelerini kabul etmiyoruz. Hayvanlar da bizimle birlikte yaşayan canlılardır. Onların yaşam haklarına saygı göstermek, insanlığımızın gereği ve vicdanımızın bir parçasıdır. Yetkililerden, bu tür suçlara karşı daha sıkı yasal önlemler alınmasını ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de 6 Yavru Kedinin Başları Kesilerek Öldürüldü - Son Dakika
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