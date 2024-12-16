İnegöl'de 8 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de 8 Hükümlü Yakalandı

İnegöl\'de 8 Hükümlü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis, hapis cezası bulunan 8 şahsı yakaladı. Hepsi tutuklandı.

16.12.2024 16:47
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı yakaladı. Silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan H.Y., ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan G.A., uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.M., kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan C.M., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.A., tehdit suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.D. ve uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezası bulunan S.H. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de 8 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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