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İnegöl'de alkol alan gençler arasında kavga: Bir kişi kaldırım taşıyla dövülerek hastanelik oldu - Son Dakika
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İnegöl'de alkol alan gençler arasında kavga: Bir kişi kaldırım taşıyla dövülerek hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber alkol alan iki genç arasında çıkan kavgada bir kişi kaldırım taşıyla dövülerek hastanelik oldu. Olayın ardından şüpheli polis tarafından yakalandı ve mağdur ise tutuklandı.

İnegöl\'de alkol alan gençler arasında kavga: Bir kişi kaldırım taşıyla dövülerek hastanelik oldu
12.12.2023 - 11:55,  Güncelleme: 12:05
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda beraber alkol alan 2 genç kavga etti. Biri arkadaşını kaldırım taşıyla döverek hastanelik etti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Beraber alkol alan T. A.(33) ve E. İ.(37) Şebboy Caddesi'nde tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında öfkelenen E. İ., arkadaşı T.'yi darp etmeye başladı. E. yerden aldığı kaldırım taşıyla arkadaşı T.'yi darp etti. Aldığı darbeler sonucu T.A. kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan tedavinin ardından güveni kötüye kullanma suçundan arandığı tespit edilen T. A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, kavga, Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de alkol alan gençler arasında kavga: Bir kişi kaldırım taşıyla dövülerek hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de alkol alan gençler arasında kavga: Bir kişi kaldırım taşıyla dövülerek hastanelik oldu - Son Dakika
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