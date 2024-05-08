İnegöl'de alkol alan şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi boğazından ağır yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de alkol alan şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi boğazından ağır yaralandı

İnegöl\'de alkol alan şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi boğazından ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol alan şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi, kırılan şişe ile boğazından ağır yaralandı. Şişeyle arkadaşını yaralayan şüpheli de darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

08.05.2024 22:40
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol alan şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi, kırılan şişe ile boğazından ağır yaralandı. Şişeyle arkadaşını yaralayan şüpheli de darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kerimağa Sokak'ta meydana geldi. Kemal A. (39) ve Osman Y. (58) kurdukları masada birlikte alkol almaya başladı. İki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar birbirini darp etmeye başladı. Duruma öfkelenen Kemal A., elindeki alkol şişesini kırarak arkadaşı Osman Y.'yi boğazından ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşlar şahısları ayırarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de alkol alan şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi boğazından ağır yaralandı - Son Dakika

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