İnegöl\'de bankamatikte unutulan para polise teslim edildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde duyarlı vatandaş, bankamatikte unutulan parayı sahibi bulunması için polise teslim etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki bankamatikte meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, bankamatikte hesabına para yatırdı. Paranın yattığını düşünen şahıs, beklemeden bankamatikten ayrıldı. O sırada bekleyen Harun Bacak, işlem yapmak için bankamatiğe yöneldiğinde bankamatiğin haznesinde bin TL olduğunu fark etti. Parayı unutan şahsı çevrede bulamayan Bacak, polise haber verdi. Bacak, olay yerine gelen polis ekiplerine sahibini bulmaları için parayı teslim etti.

Olayı anlatan Harun Bacak, "Ben sırada beklerken vatandaş parasını yatırdı. Çekti gitti. Banka almadı herhalde geri iade etti. Döndüğümde kendisi yoktu. Polis memurları geldi teslim ettik. Görevimizi yerine getirdik" dedi. - BURSA