İnegöl'de Bayram Alışverişi Yapanların Üzerine Ağaç Devrildi - Son Dakika
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İnegöl'de Bayram Alışverişi Yapanların Üzerine Ağaç Devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi İshakpaşa Camii yanındaki ağaç, lodosun etkisiyle devrildi ve bayram alışverişi yapanların üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bazı işyerlerinde hasar meydana geldi.

14.06.2024 17:36
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Bayram alışverişi yapanların üzerine ağaç devrildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi tarihi İshakpaşa cami yanındaki ağaç, lodosa dayanamayarak insanların üzerine devrildi.

Saat 15.30 sıralarında tarihi İshakpaşa Camii bahçesindeki ağaç, lodosun etkisiyle devrildi. Kadın Hanı girişindeki işyerlerin ve vatandaşların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldular. Şans eseri yaralanan olmadı. Bazı işyerlerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Bayram Alışverişi Yapanların Üzerine Ağaç Devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Bayram Alışverişi Yapanların Üzerine Ağaç Devrildi - Son Dakika
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