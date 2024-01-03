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Bursa İnegöl'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa İnegöl\'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı
03.01.2024 - 22:20,  Güncelleme: 22:21
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Bursa'nın İnegöl ilçesi bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde bulunan apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler çatıdaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa İnegöl'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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