İnegöl’de mühürlü boya imalathanesinde yangın: 3 iş yeri zarar gördü - Son Dakika
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İnegöl’de mühürlü boya imalathanesinde yangın: 3 iş yeri zarar gördü

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İnegöl'de belediye tarafından mühürlenen boya imalathanesinde çıkan yangında 3 iş yeri zarar gördü, bir minibüs yandı; itfaiye ekipleri yavru köpeği kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 3 ay önce faaliyetine son verilerek mühürlenen boya üretim imalathanesinde yangın çıktı. Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçraması sonucu 3 iş yeri zarar görürken, park halindeki minibüs de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında, yanan iş yerinin yanındaki oto tamirhanesinde bulunan yavru köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 20. Sokak'ta bulunan duvar boyası üretim imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede tüm iş yerine yayılmasıyla içeride bulunan boyalar alev alev yanmaya başladı. İnegöl İtfaiyesi ekipleri, 8 söndürme aracı ve 15 itfaiye eriyle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 iş yeri zarar gördü

Yangın sonucu boya imalathanesi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin etkisiyle çevresinde bulunan 3 iş yerinde de hasar meydana geldi. İş yeri önünde park halinde bulunan 06 S 9198 plakalı minibüs de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yavru köpek kurtarıldı

Yangın sırasında yanan iş yerinin yanındaki oto tamirhanesinde bulunan "Kirli" isimli yavru köpek de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yavru köpeğin kurtarılması çevrede bulunan vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.

Öte yandan yangının çıktığı boya üretim imalathanesinin yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından faaliyetine son verilerek mühürlendiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Belediye, İtfaiye, İnegöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl’de mühürlü boya imalathanesinde yangın: 3 iş yeri zarar gördü - Son Dakika

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