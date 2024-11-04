Çatıdan düşen işçi yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda fabrikanın çatısından düşen elektrik teknisyeni yaralandı.
Olay saat 15. 30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesi 5. Caddede faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Yabancı uyruklu elektrik teknikeri Ahmet H. çatıya çıkarak elektrik tesisatı çektiği sırada çatıdan düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Çatıdan Düşme Kazası - Son Dakika
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