İnegöl\'de demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde inşaattan demir çalan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 10.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Mahalledeki inşaata kamyonetle gelen şahısların demir çaldıklarını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri suç üstü yakaladılar. Şüpheliler E. E.(17) ve A. A.(17) gözaltına alınırken, kamyonet çekiciyle otoparka çekildi. - BURSA