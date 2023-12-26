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İnegöl'de demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde bir inşaattan demir çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan demirlerin bulunduğu kamyonet otoparka çekildi.

İnegöl\'de demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı
26.12.2023 - 13:23,
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde inşaattan demir çalan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 10.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Mahalledeki inşaata kamyonetle gelen şahısların demir çaldıklarını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri suç üstü yakaladılar. Şüpheliler E. E.(17) ve A. A.(17) gözaltına alınırken, kamyonet çekiciyle otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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