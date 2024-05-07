İnegöl\'de dolmuş şoförleri arasında kavga çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolmuş şoförlerinin kavgası amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz isimleri öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken şoförler yumruk yumruğa birbirini darp etti. O anlar amatör kameraya yansırken, kavganın ardından ikisi de yollarına devam etti. - BURSA