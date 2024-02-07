İnegöl'de Eczaneye Saldıran Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İnegöl'de Eczaneye Saldıran Kişi Tutuklandı

İnegöl\'de Eczaneye Saldıran Kişi Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir eczaneye giderek zorla psikolojik ilaç almaya çalışan ve polise saldıran kişi tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olan şahıs, reçeteli ilaç verilmeyeceğini söyleyen görevliyi tehdit etti. Polis ekipleri olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahıs, Adliye'ye sevk edildi ve tutuklandı.

07.02.2024 12:25
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde eczaneye gelip zorla psikolojik ilaç almaya çalışıp polise saldıran kişi tutuklandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak'ta faaliyet gösteren eczanede meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Mehmet Çakıcı (31), eczaneye giderek yeşil reçeteli psikolojik ilaç istedi. Reçeteli ilaç verilmeyeceğini söyleyen görevliyi tehdit etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eczaneye gelen polis ekiplerine saldıran şahıs, yoğun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şahıs, sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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