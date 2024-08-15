İnegöl\'de Gürültü İhbarına Giden Polisler 10 Kaçak Göçmen Yakaladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde gürültü ihbarına giden polis ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren 10 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi Kelmehmet Sokak üzerinde bir adrese gürültü ihbarı nedeniyle gitti. Eve giren polis ekipleri, evde 10 yabancı uyruklu şahsın olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede 10 yabancı uyruklu şahsın kimliklerinin olmadığı öğrenilirken, şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri biten 10 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - BURSA