Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Ali D.'yi (36) Küçükyenice Mahallesi'nde yakaladı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?