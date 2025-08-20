İnegöl'de Hayvan Kesimi Tepki Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İnegöl'de Hayvan Kesimi Tepki Çekti

İnegöl\'de Hayvan Kesimi Tepki Çekti
20.08.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de ayin için hayvan kesip paylaşan şahıs gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayin ritüeli için evinde küçükbaş ve kanatlı hayvanları katlededek, görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları keserek, görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü. Şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ramazan K. gözaltına alınırken, evde başları kesik küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Hukuk, Yaşam, Medya, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Hayvan Kesimi Tepki Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü oldu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 13:41:19. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Hayvan Kesimi Tepki Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.