İnegöl\'de Hırsızlık Şüphelisi Kaçarken Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanan şahsın 7 ayrı suçtan 10 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

Olay, Acil Servis mevkiinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç. (36) isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde şahsın çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin işlem yapmak istediği sırada Ali Ç. aniden koşarak kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, bölgede görev yapan jandarma ekiplerinin de desteğiyle kovalamaca başlattı. Bir süre devam eden takip sonucunda kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. 7 ayrı hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA