İnegöl'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Kameraya Yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Kameraya Yakalandı

İnegöl\'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Kameraya Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mağazadan çaldığı ürünleri montunun içine gizleyen hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Şüpheli, mağazaya girerek ürünleri inceledikten sonra montunun cebine koydu ve daha sonra deodorantlar ve kozmetik ürünleri çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını fark etti.

12.02.2024 18:42  Güncelleme: 18:42
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdiği mağazadan çaldığı ürünleri montunun içine gizleyen hırsız kameraya yakalandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak'taki bir ucuzluk mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren şüpheli, raflardaki ürünleri alıp incelemeye başladı. Eline aldığı ürünleri montunun cebine koyan şüpheli, mağazada gezmeye devam etti. İş yerinden deodorantlar ve kozmetik ürünleri çalan şüpheli, mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Şahıstan şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. Şüphelinin raftaki ürünleri çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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