Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat firması sahibinin oğlu, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri çalışanı silahla vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde faaliyet gösteren bir oto yıkama işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat firması sahibi Mustafa A. (50), inşaatlardan malzeme çalıp sattığını iddia ettiği işçisi Hüseyin S.'yi (55) uyardı. Hüseyin Y., patronuna hakaretler ederek arkasını dönüp gitti. Öfkelenen Mustafa A., oğulları Hasan A. (30) ve Abdükadir A. (24) ile işçi Hüseyin S.'nin peşinden koşmaya başladı. Cadde üzerinde sığındığı oto yıkamacıda yakalanan işçi, öfkeli baba ve çocukları tarafından darp edildi. O sırada Abdülkadir A., elindeki tabancayla Hüseyin S.'nin bacaklarına ateş etti. Hüseyin S., sağ bacağına isabet eden iki mermiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli Abdükadir A. (24) kayıplara karıştı. Olaya karışan baba Mustafa A. ve oğlu Hasan A., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de İnşaat Firması Sahibinin Oğlu Çalışanını Silahla Vurdu - Son Dakika
Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, Demirce köyü mevkiindeki orman kesim sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, bir evde yapılan aramada 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca, aramada 154 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron, 41 bin 500 adet bandrolsüz sigara filtresi, 700 kullanılmış TAPDK bandrolü ve 7 bin bandrolsüz sigara kutusu da bulundu. Şüpheli M.G. gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.
Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan bir panelvan minibüs, lastiği patlayınca kanala uçup takla attı. Araç alev alırken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süreliğine aksadı ve inceleme başlatıldı.
Rize'nin merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.
Ataşehir ilçesinde sebze yüklü bir kamyon, virajı alamayarak yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kamyon şoförü ise kendi çabasıyla araçtan çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?