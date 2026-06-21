Köprü altında ipe takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı'nda köprünün altında bulunan ipe takılarak mahsur kalan güvercin, balıkçıların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İnegöl'e bağlı Boğazköy Mahallesi'ndeki baraj köprüsünün altında meydana geldi. Barajda balık tutan vatandaşlar, bir güvercinin köprünün alt kısmındaki ipe takılarak çırpındığını fark etti. Güvercinin kendi imkanlarıyla kurtulamadığını gören balıkçılar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, botla güvercinin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekipler, dikkatli bir şekilde ipe takılan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Ayağından yaralandığı tespit edilen güvercin, tedavi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

Olayı itfaiyeye bildiren balıkçı Osman Yeşil, "Biz buraya saat 15.30 gibi balık tutmaya gelmiştik. Balık tutarken karşı taraftaki köprünün altında bir güvercinin ayağına ip dolandığını gördük. Sonra İnegöl Belediyesi'ne bildirdik. Sağ olsunlar herkes çok hızlı bir şekilde yardımcı oldular. Herkesten Allah razı olsun. İtfaiye ekiplerimize de buradan teşekkür ederiz, çok hızlı bir çözüm sundukları için" dedi. - BURSA