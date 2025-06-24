Bursa\'da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir su fabrikasında kolunu makineye kaptıran işçi yaralanırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Süle Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir doğal kaynak suyu fabrikasında İşçi Osman S. (24), çalıştığı sırada pres makinesine kolunu kaptırdı.

KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sol kolunda kırıklar oluşan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.