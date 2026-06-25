İnegöl'de İş Kazası: İşçinin Parmağı Koptu - Son Dakika
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İnegöl'de İş Kazası: İşçinin Parmağı Koptu

İnegöl\'de İş Kazası: İşçinin Parmağı Koptu
25.06.2026 14:22
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki fabrikada çalışan işçi, makineye elini kaptırdı, parmağı koptu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu.

Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, işçi Ertan A. (38), ahşap kesim çalışması yaptığı sırada sol elini freze kesim makinesine kaptırdı.

Kazada işçinin sol baş parmağı koparken, diğer dört parmağında da ciddi yaralanmalar meydana geldi. Fabrikadaki çalışma arkadaşlarının yardımıyla ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra özel araçla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de İş Kazası: İşçinin Parmağı Koptu - Son Dakika

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