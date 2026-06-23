İnegöl\'de İşçi Uçuruma Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda keşif çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede keşif çalışması yapan orman işçisi Adem B. (55), dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. İşçinin düştüğünü gören çalışma arkadaşları hemen yardıma koştu.

Arkadaşlarının müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı işçi için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla ilk müdahalesi yapılan Adem B., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BURSA