Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçan motosikletli park halindeki kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı.
Kaza Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak ile Mesut Sokak kesişiminde kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Motosikletli genç hızla kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada sürücü Suriye uyruklu Bera K. (16) yönetimindeki 16 MB 4953 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 16 F 3251 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu motosiklet kamyonetin altında sıkışırken, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Doğan B. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralı sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de kaçan motosikletli kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Uşak Valiliği tarafından düzenlenen programla 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı. Şekerevleri Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma töreninde çelenk sunumu yapıldı ve saygı atışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen bir araçta yapılan aramada, 10 kilo 600 gram esrar, şarjör ve 16 fişek ele geçirildi. Sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinin Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Park Caddesi üzerindeki döner kavşakta seyreden 2 araç çarpıştı. Kazada, cipin içinde bulunan 7 yaşındaki Muhammed Taha Ç. ve Metehan A. yaralandı. Yaralı çocuklar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Balıkesir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin, Kazdağları'nda yamaç paraşütü yaparken ters rüzgarın etkisiyle düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şenergin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üniversite camiası büyük üzüntü yaşadı.
Samsun merkezli olarak faaliyet gösteren bir kripto para dolandırıcılığı çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Adana, Ankara, Isparta ve Manisa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kendilerini kripto para yatırım uzmanı olarak tanıtarak mağdurları sahte kripto para sitelerine yönlendirdikleri ve dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 8 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yeşilvadi yolunda meydana gelen trafik kazasında, iftara yetişmek üzere yola çıkan bir araç ile plakası belirlenemeyen başka bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralanırken, 28 yaşındaki İsmail Uygun hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve Uygun'un cenazesi ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kütahya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bir otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı ve kurye yaralandı. Aynı caddede ve aynı istikamette gece saatlerinde ise üzerinde iki kişinin bulunduğu bir motosiklet, bir otomobile çarptı ve motosikletteki 2 kişi yaralandı. Her iki kaza da 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, bir otomobilin bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, Milas'ın Sanayi Caddesi'nde gerçekleşti. Bisiklet sürücüsü yaralandı ve hemen müdahale edildi. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan kişilerin güvenli bir şekilde dışarı çıktığı belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.
Karaman'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada 37 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi buldu. Gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İngiliz Kraliyet ailesinin büyük bir açıklama yapacağı söylentisinin ardından gözler bir süredir ortalarda görünmeyen Kate Middleton'a çevrildi. Öldüğü söylentisiyle gündeme gelen Middleton ve eşi keyifli bir şekilde alışveriş yaparken görüntülendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?