İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 2 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Ankara istikametine seyir eden Ahmad B.'nin (18) kullandığı 16 MC 1882 plakalı motosiklet, Adem G. yönetimindeki 16 AVM 646 plakalı hafif ticari araçla yol çalışması nedeniyle daralan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin parçalandığı kazada motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu Fatma Y. (52) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ahmad B., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA