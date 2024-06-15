İnegöl'de kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazayı öğrenen yaralının nişanlısı gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, Hamidiye mahallesi Ocakbaşı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan sürücü Merve T.(35) yönetimindeki 16 BFY 401 plakalı otomomobil, karşı yönden gelen sürücü Tamer A. (24) yönetimindeki 16 ATZ 973 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansla hastaneye getirilen yaralıyı gören nişanlısı gözyaşı döktü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA