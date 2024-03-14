İnegöl\'de kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 104 Gram Skunk Ele Geçirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapılan operasyonda, bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 104 gram skunk, 34 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatları ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.