İnegöl\'de kaza: 4 kişi yaralandı

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Pıhtı temizlendi

Türk sinemasının ünlü ismi Kadir İnanır, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın 23 yıldır birlikte yaşadığı Jülide Kural, İnanır'ın beyin damarındaki pıhtının temizlendiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti. Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmelerin sadece doktorları ve kendisi tarafından yapılan açıklamalar olacağını da söyledi.