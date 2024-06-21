İnegöl'de kaza: Otomobil takla attı, sürücü ve eşi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de kaza: Otomobil takla attı, sürücü ve eşi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, orta refüjdeki koruma tellerine çarpan bir otomobil takla atarak yan devrildi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

21.06.2024 00:21
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada orta refüjdeki koruma tellerine çarpan otomobil takla atıp yan devrildi; sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ersel Y. (55) yönetimindeki 16 KHH 20 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüjdeki koruma tellerine çarpan araç taklalar atıp 20 metre sürüklenerek yan durdu. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Gülcan Y. (51) yaralandı. Araçta mahsur kalan yaralılar vatandaşların yardımıyla kurtarıldılar.

Kurtarılan yaralılar 112 acil servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kaza: Otomobil takla attı, sürücü ve eşi yaralandı - Son Dakika

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