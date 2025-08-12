İnegöl\'de Kreşte Nöbet Geçiren Çocuk Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana gelen olayda sara nöbeti geçiren 4 yaşındaki çocuk, havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, 14.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. Kreşte çocuklara yüzme etkinliği yapıldı. Etkinlikte havuz kenarında bir anda nöbet geçiren 4 yaşındaki Berra D., havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Öğretmenleri çocuğu havuzdan çıkarıp ilk müdahalesi yaptılar. Çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı öğrenip Acil servise gelen annesi Beyza T., büyük üzüntü yaşadı ve kreş görevlilerine öfke püskürdü. Solunum sıkıntısı çeken çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Polis savcılık talimatıyla soruşturma başlattı. - BURSA