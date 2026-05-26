İnegöl'de Kundaklama Girişimi: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Kundaklama Girişimi: Şüpheli Yakalandı

İnegöl\'de Kundaklama Girişimi: Şüpheli Yakalandı
26.05.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin evini kundaklamaya çalışan Ferhat G. yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin yaşadığı evi, molotofkokteyli atarak kundaklamaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay; gece saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.'nun (43) yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek kırdığı mutfak camından içeri attı. Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.

Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden oldu. Yangın sırasında evde bulunan kombinin de patladığı öğrenildi. Patlama ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde yürürken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, "Barışma aşamasındaydık. İhanet ettiğini düşünerek bir anlık sinirle evini yakmak istedim" dediği öğrenilen şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin üzerinde ayrıca ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İnegöl, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Kundaklama Girişimi: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor İran'da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor
Bahçelievler’de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada Bahçelievler'de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4 Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
AK Parti, bayramda CHP’yi ziyareti edecek AK Parti, bayramda CHP'yi ziyareti edecek
Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

18:28
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
18:16
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
17:57
bulunacak
bulunacak
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 19:13:34. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Kundaklama Girişimi: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.